Rafael Nadal, Australian Open 2020: “La più bella partita del torneo. Kyrgios o Khachanov? Grandi giocatori” (Di sabato 25 gennaio 2020) Rafael Nadal ha sconfitto Pablo Carreno Busta in tre set e si è qualificato così agli ottavi di finale degli Australian Open 2020 dove affronterà il vincente del match tra l’Australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov. Lo spagnolo si è imposto sul connazionale e prosegue la sua avventura sul cemento di Melbourne, il mancino di Manacor ha manifestato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Marca: “Questa partita è stata la migliore del torneo. Mi dispiace per Pablo che è un buon amico e gli auguro il meglio per il resto dell’anno. Dovevo migliorare e ci sono riuscito, ho avuto una buona sensazione e ho giocato in maniera più fiduciosa“. L’avvicinamento al torneo non è stato dei più semplici per il numero 1 al mondo: “Quest’anno è stato diverso rispetto alle altre volte ma eccomi qui, sono contento di giocare in questo impianto anche ... oasport

