Taglio del cuneo fiscale, via libera alla sperimentazione: cosa prevede (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del Taglio del cuneo fiscale: la sperimentazione durerà 6 mesi. In altre parole, il decreto stabilisce che a partire da luglio 2020 i lavoratori potranno disporre fino a 600 euro in più nelle loro buste paga (per la facia di reddito compresa tra 8 mila e 40 mila euro.). La manovra vale in totale 2,9 miliardi e interessa 16 milioni di lavoratori, 4,3 milioni dei quali per la prima volta. Via libera al Taglio del cuneo fiscale Giuseppe Conte ha accolto con successo l’approvazione della sperimentazione di 6 mesi per il Taglio del cuneo fiscale: il via libera arriva dal Consiglio dei Ministri. “Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale, mettendo più soldi nelle buste paga di 16 milioni di lavoratrici e lavoratori – ha scritto su Twitter -. Andiamo avanti rispondendo ai ... notizie

vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… - LegaSalvini : ++ ?????? UN SINDACO DEL FERRARESE DENUNCIA INTIMIDAZIONI E RITORSIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE (USCENTE) BONACCINI DEL… - CatalfoNunzia : In Cdm abbiamo approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale grazie al quale 16 milioni di lavoratori avrann… -