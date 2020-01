Su Amazon si può pagare a rate, come funziona e quanto costa (Di venerdì 24 gennaio 2020) pagare a rate su Amazon potrebbe presto diventare realtà. Dopo aver introdotto l’addebito diretto sul conto corrente un anno fa, il colosso di e-commerce sta testando in Italia questa nuova forma di pagamento flessibile che possa venire incontro alle esigenze di chi non riesce a permettersi un acquisto molto costoso in un’unica soluzione. E che, dall’altro lato, cerchi di assestare un’altra mazzata alle grandi catene di elettronica, che, fino ad ora, proponevano questa soluzione in via esclusiva. Non è un caso quindi che le cinque categorie di prodotti su cui è attivo al momento il pagamento a rate siano proprio PC, Wireless, Cucina, Camera e Home Entertainment, ossia, sostanzialmente, tutto il mondo dell’informatica, degli elettrodomestici e dei dispositivi mobili. Parliamo di televisori, smartphone, computer, fotocamere unito ad ... gqitalia

