CorSport: Napoli-Allan, è strappo. L’addio è vicino. Amrabat sarà il suo sostituto (Di giovedì 23 gennaio 2020) La decisione inusuale di De Laurentiis di spendere tanto sul mercato di gennaio, come sta facendo quest’anno, dipende dal fatto che ci sono calciatori vicini alL’addio. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla di “strappo” tra il club e Allan, innanzitutto. Il brasiliano è sempre stato il prediletto, poi qualcosa non ha funzionato. “La storia delle multe, la storia del Psg negatogli con un memorabile scatto alla firma, la storia delle bizze diventata una lunga rincorsa per guadagnare il sottopassaggio al momento della sostituzione durante Napoli-Fiorentina senza passare dalla panchina. strappo”. Sì, si discute del rinnovo fino al 2024, anche con cifre sostanziose, continua il quotidiano sportivo, ma “spesso prolunghi per andare sul mercato con una forza contrattuale per il club”. Gli estimatori di Allan continuano ad aumentare. “L’Inter ha già chiesto informazioni, Sarri lo ... ilnapolista

