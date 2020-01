Bce, tasso principale fermo a zero. Lagarde: “Sono preoccupata” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Al termine del Consiglio direttivo della Bce il tasso principale resta fermo a zero. Preoccupa la numero uno Christine Lagarde. FRANCOFORTE (GERMANIA) – Si è concluso il primo Consiglio direttivo della nuova Bce guidata da Christine Lagarde. L’istituto ha confermato il tasso principale fermo zero, quello sui marginali allo 0,25% e quello sui depositi al -0,5%. Non ci dovrebbero essere particolari cambiamenti, fanno sapere dalla Banca, fino a quando le prospettive di inflazioni saranno vicino al 2%. Il Qe continuerà finché servirà. La conferenza stampa della Lagarde Prima conferenza stampa per Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo: “La crescita nell’eurozona continua ma ad un passo moderato – ha spiegato l’ex numero uno della Fmi – a pesare è la debolezza del settore manifatturiero. I Paesi più indebitati devono ... newsmondo

