Niccolò Fabi a Taranto: bloccato il parco dedicato alla figlia scomparsa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il noto cantautore romano Niccolò Fabi vorrebbe veder realizzato a Taranto il parco dedicato alla figlia, Olivia, morta nel 2010. L’opera sarebbe dovuta essere il frutto di “Parole di Lulù“, un’iniziativa promossa dall’omonima associazione e voluta dallo stesso cantautore e da Shirin Amini. Il grande parco sarebbe dovuto essere costruito a ridosso dell’ex Ilva: “Un parco giochi a misura di bambino in cui sia possibile giocare senza entrare in contatto attraverso la pelle e la bocca con le aree verdi che risultano a oggi contaminate”. Oltre alla commemorazione, dunque anche un’opera di riqualificazione di una zona fortemente inquinata dall’ex Ilva. Dopo aver individuato l’area in cui sarebbe dovuto sorgere il parco, nel quartiere Tamburi, e dopo diversi incontri con il Comune di Taranto e con la Fondazione Pizzarotti che ... notizie

