Multe Napoli, giocatori chiedono la ricusazione dell’arbitro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Multe Napoli arbitrato – Potrebbe non essere bastata la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio a riportare serenità nell’ambiente Napoli. A meno di ventiquattro ore dalla sfida con i biancocelesti, il cub partenopeo dovrà scendere di nuovo in campo. Come riportato da “Tuttosport”, questa volta il terreno di gioco non … L'articolo Multe Napoli, giocatori chiedono la ricusazione dell’arbitro calcioefinanza

MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: Multe #Napoli, al via la battaglia legale: sei giocatori chiedono la ricusazione dell’arbitro scelto dal club https://t.… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Multe #Napoli, al via la battaglia legale: sei giocatori chiedono la ricusazione dell’arbitro scelto dal club https://t.… - news24_napoli : Multe Napoli, oggi inizia la battaglia in tribunale: la situazione… -