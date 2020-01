Bianco e nero (Di martedì 21 gennaio 2020) Virginia ha 97 anni, i capelli bianchi e due occhi che sembrano due romanzi di cristallo. Dalla sua stanza, all’ultimo piano della casa di riposo, si vede un angolo colorato di Venezia, il Campo di Ghetto Nuovo. A 21 anni, Virginia varcò la soglia del Campo di concentramento di Auschwitz e smise di vedere a colori. Racconta che i ricordi di quel periodo sono in Bianco e nero: in quell’orrore perse la madre, la nonna e i fratelli. La sua storia a pagina 58 è il nostro modo di celebrare il Giorno della memoria perché non si può pensare al futuro senza ricordarsi del passato: quando è stato mostruoso, ma anche quando ci ha fatto riflettere sorridendo grazie al talento della scrittura. Era il caso di Mattia Torre, ricordato nella bella intervista congiunta a Valerio Mastandrea e a Paola Cortellesi. Il film che portano nelle sale, Figli, era stato immaginato da Mattia: uno che metteva mano ... vanityfair

