Libia, Conte insiste: "Opzione militare non è una soluzione" (Di domenica 19 gennaio 2020) "Moderatamente ottimista". Così si è definito il Premier Conte rispetto all'esito della Conferenza di Berlino sulla crisi libica. Il Premier italiano confida che questo appuntamento "possa essere una tappa importante per avviare ad una soluzione pacifica e politica della crisi libica, per la quale l’Italia ha sempre lavorato con chiarezza e determinazione".Conte ha poi nuovamente ribadito che "l'Opzione militare non potrà mai portare ad una soluzione definitiva", perché "noi confidiamo che da questa giornata possa nascere, nella condivisione di tutti gli attori, la convinzione che un'Opzione militare non potrà mai portare, anche per le caratteristiche dello scenario libico così frammentato, fra milizie e tribù, ad una soluzione definitiva"In seno alla conferenza di Berlino, ha aggiunto poi il Premier, "noi confidiamo che possa derivare un nuovo impulso anche per il rilancio degli ... Leggi la notizia su blogo

