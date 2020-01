Bar Refaeli ha partorito un maschietto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Era già mamma di due bellissime bambine, nate ad un solo anno di distanza l’una dall’altra, una nel 2016 e una nel 2017, due bellissime femminucce di nome Live ed Elle, quando ha dato la bellissima notizia sui suoi profili social, di essere di nuovo in dolce attesa: “l’ho fatto di nuovo”. Adesso è arrivata la bellissima notizia che la famosa showgirl, modella e conduttrice israeliana, Bar Refaeli ha dato alla luce il suo terzo figlio, questa volta un maschietto! È stata proprio lei ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una sua foto in ospedale, poco prima del parto, accompagnata dal seguente post: “Questo è il vero GLAM. Terzo bambino in 3,5 anni #LaFamigliaètutto. La vita è bellissima”. Dopo due relazioni finite male, un matrimonio ... bigodino

wasil84572619 : RT @vogue_italia: Chloë Sevigny è l'ultima della lista ??Tutte le celebrities in dolce attesa ?? - Angelic36503131 : RT @vogue_italia: Chloë Sevigny è l'ultima della lista ??Tutte le celebrities in dolce attesa ?? - vogue_italia : Chloë Sevigny è l'ultima della lista ??Tutte le celebrities in dolce attesa ?? -