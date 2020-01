Reggio Emilia, operaio cade in una cisterna di lambrusco e muore: colpito dall’elica del silos (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sandro Santini, un operaio di 51 anni di Reggio Emilia padre di tre figli, ha perso la vita dopo essere caduto all'interno di una cisterna per la fermentazione del lambrusco, che in quel momento era vuota. I tentativi di soccorrerlo, purtroppo, si sono rivelati inutili: l'uomo è stato ucciso dall'elica del silos. Leggi la notizia su fanpage

MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, operaio muore schiacciato in una cisterna #reggioemilia - matteosalvinimi : Un saluto da Brescello (Reggio Emilia), perla della Bassa! Scommetto che Peppone oggi voterebbe Lega! Non avete ide… - matteosalvinimi : Famiglia indiana di Novellara (Reggio Emilia) a sostegno della Lega, grazie! Viva i tanti immigrati perbene e integ… -