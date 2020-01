Morbius | come si collega a Venom o Spider-Man? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il trailer del film Morbius rilasciato qualche giorno fa, nonostante duri pochi minuti, è riuscito a scatenare teorie da parte dei fan. In particolar modo, ai più attenti non sono sfuggiti dei dettagli che lo legherebbero a Venom e Spider Man. Il premio Oscar Jared Leto è il protagonista del film Morbius diretto da Daniel … L'articolo Morbius come si collega a Venom o Spider-Man? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

middleton____ : Io urlo come tante pzze perchè non solo c'è Matt Smith come villain ma cazzo raga l'avvoltoio e il poster di Spider… - Cartoon_Club : RT @ilRinoceronte: La mia ipotesi è che fuggiranno insieme di prigione. Ma non ci sarà niente più di quello che abbiamo visto nel trailer c… - FumodiChina : RT @ilRinoceronte: La mia ipotesi è che fuggiranno insieme di prigione. Ma non ci sarà niente più di quello che abbiamo visto nel trailer c… -