Europa contro Polonia e Ungheria: stato di diritto deteriorato, non sono in linea coi valori Ue (Di giovedì 16 gennaio 2020) Polonia e Ungheria non sono in linea con i valori dell’Unione Europea e il Consiglio europeo sta facendo poco e male per riportarle all’ordine. Ha il tono pesante la risoluzione approvata oggi dall’Europarlamento a Strasburgo con 446 voti favorevoli, 178 contrari e 41 astensioni. Il testo mette in stato d’accusa non solo i governi di Varsavia e Budapest, per violazioni dello stato di diritto, ma anche il modo in cui il Consiglio degli Stati membri sta portando avanti il suo lavoro di verifica sui due paesi membri, in forza dell’articolo 7 del Trattato. In sostanza, il Parlamento chiede di poter partecipare alle audizioni che, è la denuncia, “non sono organizzate in modo regolare, strutturato e aperto”.La risoluzione tocca il nervo scoperto dei rapporti tra i partiti europeisti e i nazionalisti Jaroslaw Kaczynski, premier della Polonia, e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

