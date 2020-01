Auto elettriche, raddoppiate le colonnine. Record a Milano: 391. A Napoli 26 (Di giovedì 16 gennaio 2020) La guerra allo smog nelle città passa anche dal raddoppio (+94%) delle colonnine di ricarica per le Auto elettriche in quattro anni. E` quanto emerge da un`analisi dell`Unione europea delle cooperative Uecoop sugli ultimi dati Istat disponibili in relazione alle limitazioni al traffico in molte città italiane, da Roma a Torino, per l`emergenza inquinamento nell`aria. La crescita delle colonnine di ricarica – spiega l`analisi di Uecoop – procede in parallelo con il raddoppio delle Auto elettriche ed ibride plug negli ultimi dodici mesi hanno segnato il Record di 17.065 immatricolazioni segnalando una sempre più decisa transizione verso una mobilità sostenibile sia nel trasporto domestico che in quello commerciale e nelle attività di servizi secondo l`elaborazione di Uecoop su dati Unrae. A fronte della crescita dei motori alternativi – evidenzia l`Unione europea delle ... Leggi la notizia su ildenaro

