Pallanuoto femminile, Europei 2020: risultati e classifiche mercoledì 15 gennaio. In quattro a punteggio pieno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Solo quattro squadre a punteggio pieno al termine della terza giornata degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest: sono Grecia ed Ungheria per quanto riguarda il girone A, Spagna ed Olanda per il gruppo B. Ancora una volta delusione in casa azzurra con il Setterosa sconfitto dalle Orange piuttosto nettamente: le ragazze di Paolo Zizza dovranno puntare obbligatoriamente alla terza posizione. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. risultati Europei Pallanuoto femminile 15 gennaio 3^ GIORNATA – 15/01/2020 Francia – Germania 17-5 (7-1, 3-1, 3-1, 4-2) Spagna – Israele 18-2 (3-0, 4-1, 7-1, 4-0) Grecia – Slovacchia 18-2 (4-0, 4-2, 6-0, 4-0) Serbia – Croazia 8-9 (1-2, 3-2, 3-3, 1-2) Olanda – Italia 10-4 (2-2, 4-2, 3-0, 1-0) Ungheria – Russia 9-8 (4.3, 2-0, 2-3, 1-2) classifiche Girone A: Grecia e ... Leggi la notizia su oasport

RaiSport : Torna la #pallanuoto femminile ???? Le ragazze del #Setterosa, dopo la sconfitta con la Spagna, sono chiamate a gioc… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#PALLANUOTO FEMMINILE, EUROPEI 2020????? Seconda sconfitta per il @7rosaWP di @FINOfficial_ e @ItaliaTeam_it che v… - azzurridigloria : ?????#PALLANUOTO FEMMINILE, EUROPEI 2020????? Seconda sconfitta per il @7rosaWP di @FINOfficial_ e @ItaliaTeam_it ch… -