La donna forte è quella che non ha paura di lasciare una relazione tossica per essere felice (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La cosa ideale per una donna è avere al suo fianco un uomo che la adori, la rispetti, la protegga e la renda felice, ma quando una relazione diventa esattamente l'opposto, è meglio cambiare partner. Una donna forte è molto chiara al riguardo, quindi non ha paura di abbandonare una relazione tossica per essere felice. Una donna forte sa che è meglio allontanarsi da qualcuno che non le si addice, non importa cosa diranno le altre persone oppure i familiari, oppure se lo ama molto. Per una donna, la sua felicità, il proprio benessere e la propria stabilità, sono fondamentali e vengono prima di tutto. Secondo i canoni della società, che una donna sia single, per scelta o meno, consiste in una sorta di maledizione che impedisce alle donne di diventare ed essere felici. Per questo molte donne preferiscono sopportare una relazione tossica, al fine di avere un partner, e non vogliono ...

