Kim Kardashian, esplosiva in monokini metallico - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sofia Lombardi Kim Kardashian sfoggia una forma fisica incredibile, sottolineata da un monokini aderente color bronzo, che segue le curve del suo corpo È una Kim Kardashian esplosiva quella recentemente immortalata sulle spiagge dorate del Messico, intenta a godersi una pausa durante il mese di gennaio: le temperature miti le consentono di sfoggiare un look davvero sexy. Fasciata in un aderentissimo monokini color bronzo, l'imprenditrice raccoglie consensi dai fan e dalla rete: non sono sfuggite le forme generose che la caratterizzano, anche se molto più toniche e allenate. Kim appare in forma perfetta grazie alle sessioni di sport quaotidiano e a un regime alimentare pulito e sano, senza però rinunciare alle trasgressioni, come lo yogurt gelato. Una passione così forte che l'ha spinta ad acquistare una macchina casalinga per il gelato, così da trasgredire in salute, anche ... Leggi la notizia su ilgiornale

Lajimolala2323 : Io che posto sul mio Instagram una foto del sedere di Kim Kardashian e una mia collega di lavoro mi scrive questo..… - mtvitalia : Le stesse Kim e Khloé Kardashian hanno adorato questa nuova versione della loro epica lite ?? #JonasBrothers - Alessiaaaa7 : RT @Ri_Ghetto: KIM KARDASHIAN SCAMBIATA PER GIUSY FERRERI ?? #lapupaeilsecchione -