Fisco: Ag. Entrate, online modelli 2020 730, 770 e certificazione unica (2) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Adnkronos) – certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs. Nella certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente: Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i ‘Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentate fiscale in ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

