Palermo | incidente nella notte | muore a 31 anni il calciatore Marco La Barbera

È di un morto e due feriti il bilancio di uno scontro avvenuto nella notte tra due auto in contrada Rabuttone ad Altofonte, nel Palermitano. La vittima è Marco La Barbera, di 31 anni, calciatore della Asd San Giorgio Piana 2014. Ferite due donne di ventotto e cinquantadue anni. Le auto del calciatore e delle due donne si sarebbero scontrate frontalmente.

