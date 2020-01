Migranti, i porti di Messina e Taranto per Open Arms e Sea Watch (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (askanews) – Il ministero dell’Interno ha annunciato che sono stati assegnati i porti di Messina e Taranto rispettivamente alla nave Open Arms e alla Sea Watch 3 che avevano fatto richiesta di sbarco. La Francia, la Germania, il Portogallo e l’Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo a bordo delle due navi delle ong in base all’apertura della procedura di ridistribuzione dei Migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue anche sulla scorta del pre-accordo di Malta. A bordo della Open Arms ci sono 118 Migranti che “convivono da 4 giorni sul ponte in attesa di raggiungere un porto dove sbarcare e riparare l’avaria al motore”, aveva sottolineato la ong su Twitter prima della notizia dell’indicazione di Messina come porto sicuro. Sulla Sea Watch 3, invece, 119 Migranti, ora ... Leggi la notizia su notizie

