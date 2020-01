Manfredonia, incendiata auto delle guardie ambientali: «Questa è una città mafiosa, intervenga lo Stato» – Il video (Di martedì 14 gennaio 2020) L’auto di servizio dell’associazione di volontari “Civilis-Ispettori ambientali” di Manfredonia, in provincia di Foggia, è stata incendiata la notte scorsa. A comunicarlo è il presidente nazionale di Civilis, Giuseppe Marasco, pubblicando su Facebook un video in cui si vede un uomo incappucciato cospargere di benzina il veicolo per poi appiccare le fiamme. #INCENDIO #DOLOSO #DISTRUTTA DALLE #FIAMME #auto DI #SERVIZIO #CIVILIS E DANNEGGIATA UN’ALTRA VETTURAManfredonia, grave attentato incendiario la notte scorsa del 13 gennaio 2020 dell’auto di servizio di proprietà della CIVILIS Ispettori ambientali Territoriali del Corpo Volontari Civilis Endas, l’auto parcheggiata nello stallo riservato alla via delle Cisterne,38 della sede associativa, è stata incendiata da un uomo come da (video e foto), intorno alle 22:30 circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del ... Leggi la notizia su open.online

