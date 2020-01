L’avventura a rompicapi LUNA The Shadow Dust sarà pubblicata il 13 febbraio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Application Systems ha degli ottimi titoli in serbo per il 2020, cominciando con LUNA The Shadow Dust, un’avventura punta e clicca ricca di rompicapi e animata a mano. LUNA verrà pubblicato il 13 febbraio su Steam, gog.com e altri store per Windows, Mac e Linux. Una candela accesa proietta un’ombra Dietro l’ombra della realtà è sopito un mondo incantato che aspetta di essere illuminato. Parti per un magico viaggio insieme a un ragazzino e al suo fido compagno. Risolvi i rompicapi e riporta alla luce vecchi ricordi, resi vividi da sequenze animate che tolgono il fiato e non hanno bisogno delle parole per esprimersi. LUNA The Shadow Dust è il primo titolo di Lantern Studio, un team indie composto da quattro menti creative e di base a Londra, Toronto e Shanghai. Application Systems è il publisher del gioco per ... Leggi la notizia su gamerbrain

