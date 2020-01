«Fioramonti che gioca con le dimissioni? Chi lo ha proposto deve pagare» (Di martedì 14 gennaio 2020) Il sottosegretario al MISE Stefano Buffagni oggi a colloquio con il Corriere della Sera parla di Lorenzo Fioramonti, delle dimissioni date per vedere l’effetto che faceva e lancia un’accusa sibillina, come costume del partito della #trasparenzaquannocepare a carico di chi lo “ha spinto sulla poltrona di ministro della Scuola”. Già che c’è, sostiene anche di non sapere se abbia davvero versato i soldi delle restituzioni al fondo del microcredito: Come fermerete la fuga di parlamentari attratti da Eco, il progetto di Fioramonti? «Chi ha spinto Fioramonti sulla poltrona di ministro della Scuola deve assumersi la responsabilità del fallimento. Parliamo di uno che non ha rispettato l’impegno di tagliarsi lo stipendio. Ho molti dubbi che abbia versato i soldi al Microcredito, temo abbia fatto altre scelte. Uno che manda la lettera di dimissioni sperando che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

matteosalvinimi : Fare peggio di Fioramonti, quello di tassa sulle merendine e crocifissi vietati, sembrava impossibile. E invece Azz… - ricpuglisi : - Giuseppe, con questa lettera rassegno le mie dimissioni da ministro. - Ok, dimissioni accettate. Buon Natale! -… - FormeMetan : RT @laurarossidue: No Fioramonti, quello che non sta rispettando l'impegno NUMERO UNO preso con gli elettori sei TU. @PoveraPatriaRai -