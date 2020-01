Siria, “a trucidare l’attivista curda Hevrin Khalaf è stata una milizia dei ribelli siriani cooptata dalla Turchia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La conferma arriva da un’inchiesta della Bbc: la politica e attivista curda Hevrin Khalaf, uccisa il 12 ottobre scorso nel nord-est della Siria durante l’offensiva turca contro le forze curde Ypg, è stata assassinata da Ahrar al-Sharqiya, fazione dell’Esercito nazionale Siriano cooptato da Ankara per combattere al suo fianco. Il reportage in arabo della Bbc che lo sostiene parla di “prove convincenti” raccolte mettendo insieme testimonianze sul campo e un’analisi satellitare per comprovare alcuni video diffusi nei mesi scorsi da cui emergeva la responsabilità della milizia filo-turca, che continua però a negare ogni responsabilità. Secondo la Bbc – che dunque esclude l’ipotesi che sia stata uccisa dall’Isis, visto che i fondamentalisti islamici la consideravano una miscredente – i miliziani di Ahrar al-Sharqiya avevano stabilito un check-point lungo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

