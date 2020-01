Librerie da incubo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questa è una difesa impossibile: chiudere una libreria è uno di quegli atti intollerabili come picchiare dei bambini o bere latte di vera mucca. E il lamento della libreria è un genere ben definito – e scoppia non appena una qualche libreria chiude, come in questi giorni due Feltrinelli a Roma: veng Leggi la notizia su ilfoglio

giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Il lamento per la chiusura di due Feltrinelli romane nasconde una verità terribile sul luogo sacro della cultura: alcune l… - ilfoglio_it : Il lamento per la chiusura di due Feltrinelli romane nasconde una verità terribile sul luogo sacro della cultura: a… - guanxinet : RT @georgienonfa: Oggi @michimas scrive sul Foglio un pezzo bello sulle librerie da incubo (nello specifico quelle di catena: non come la m… -