A Piano Battaglia primi due interventi del Soccorso Alpino: un vademecum per la sicurezza in ambiente innevato (Di domenica 12 gennaio 2020) Prima domenica di presenze massicce a Piano Battaglia e primi incidenti. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, presenti nella località montana in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento, sono intervenuti due volte L’incidente più grave ha avuto come protagonista una quindicenne di Bagheria che si è procurata una distorsione al ginocchio destro dopo essere scivolata sulla neve ghiacciata. Una lieve ferita alla testa, invece, per una donna di 36 anni di Caltanissetta travolta da un altro gitante. Le squadre medicalizzate del Soccorso Alpino lavorano in stretta collaborazione con la Città metropolitana, che mette anche a disposizione i mezzi per spostarsi sulla neve, e il personale della guardia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

