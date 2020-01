Handanovic: «Punto guadagnato? Siamo l’Inter e vogliamo vincere sempre» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Samir Handanovic analizza il pareggio ottenuto contro l’Atalanta: ecco le parole del capitano dell’Inter dopo la gara – VIDEO (dal nostro inviato) – Samir Handanovic, in zona mista, analizza il pareggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole. Handanovic – «Trentesimo rigore parato? Era la serata giusta, decisivo perchè il risultato era in bilico. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo Siamo calati e ci hanno messo un po’ sotto. Noi giochiamo sempre per vincere. È mancato qualcosa nel secondo tempo, magari gestire meglio il secondo tempo. Vorrei migliorare il girone d’andata». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

calcioepepe : #InterAtalanta Continuo a pensare che sarà lotta-scudetto a tre. Ma se dovesse aggiudicarsela l'Inter per un punto,… - eticiuk : Ci è andata di lusso. Rigore non concesso all’Atalanta nel primo tempo. Var sempre più inutile. Un punto che sta pi… - sportli26181512 : Handanovic cassaforte Inter, Candreva dorme su Gosens: Handanovic cassaforte Inter, Candreva dorme su Gosens Il por… -