Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza non si ricorda i nomi degli altri concorrenti: “Mettiamogli delle targhette”. Sui social si scatenano le “cucuzzers” (Di sabato 11 gennaio 2020) Quest’anno la casa del Grande Fratello Vip è particolarmente affollata e questo fatto sta mettendo in difficoltà Michele Cucuzza che fatica a ricordare tutti i nomi dei compagni. Così, ha lanciato una proposta: “Mettiamo delle targhette a tutti i concorrenti“, ha detto il giornalista Rai. Un’idea che ha suscitato l’ilarità degli altri concorrenti ma, soprattutto, ha mandato in visibilio gli appassionati del reality di Canale 5, tra cui i “cucuzzers”, ovvero i fan più sfegatati di Michele Cucuzza – ribattezzate così dalla figlia Matilde – che snocciolano episodi divertenti sui loro beniamino nella Casa. Quel che piace di più al pubblico è la spontaneità del giornalista che ha posto l’attenzione sul confronto generazionale tipico del Gf Vip: “Non è bello fare la divisione tra giovani e vecchi”, ha detto. E poi ancora ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

