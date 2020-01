Napoli, è il compleanno di Gattuso: De Laurentiis gli regala un super mercato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, è il compleanno di Gattuso: De Laurentiis gli regala un super mercato Oggi 9 gennaio è il compleanno di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli. Come regalo di compleanno naturalmente la cosa desiderata dal tecnico è un ritorno alla vittoria, con continuità non come accaduto a Reggio Emilia con il Sassuolo. De Laurentiis, per facilitare tutto questo, ha attuato una sorta di rivoluzione sul mercato, già in atto in questa sessione invernale del calciomercato di gennaio. Dentro Demme e Lobotka, a caccia di un terzino e di un difensore centrale, con Amrabat e Rrahmani già presi per l’estate. Insomma, la voglia di cambiare c’è, sperando che accada il primo possibile. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli ... Leggi la notizia su forzazzurri

