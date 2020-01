Tutta la verità di Carlos Ghosn (o quasi) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La conferenza stampa di Carlos Ghosn: dagli arresti alla fuga rocambolesca. Tutta la verità (o quasi) dell’ex numero uno di Nissan. La verità di Carlos Ghosn nella conferenza stampa a Beirut. Dopo le voci che si sono rincorse dopo la fuga dell’imprenditore dal Giappone, l’ex numero uno di Nissan incontra i giornalisti in un incontro atteso in tutto il mondo. La ricostruzione della fuga di Carlos Ghosn dal Giappone Ghosn, in libertà vigilata in Giappone in attesa del processo, ha conquistato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo con la sua rocambolesca fuga verso il Libano. Intorno alla fuga di Carlos Ghosn girano voci quasi leggendarie, trame da film di Hollywood. Sicuramente l’imprenditore è riuscito a fuggire grazie a un piano studiato nei minimi dettagli e probabilmente pronto da mesi. Il primo ruolo chiave in questa storia lo hanno ... Leggi la notizia su newsmondo

