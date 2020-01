Pavarotti: il documentario di Ron Howard da oggi su TimVision! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Su TimVision, in anteprima esclusiva, arriva da oggi Pavarotti del regista premio Oscar Ron Howard, il documentario sull'artista che ha trasformato il mondo dell'opera. Da oggi a gennaio arriva in anteprima esclusiva su TimVision il documentario dal titolo Pavarotti, che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell'opera. Il documentario, firmato dal regista Premio Oscar Ron Howard, è prodotto da Polygram Entertainment, Imagine Entertainment e White Horse Pictures con Diamond Docs e in collaborazione con TIMVISION e WILDSIDE. I produttori esecutivi italiani sono Lorenzo Gangarossa, Mario Gianani e Lorenzo Mieli. E' stato distribuito in Italia da Nexo ... Leggi la notizia su movieplayer

