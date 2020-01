“Questione di soldi”. Pago, la rivelazione a pochissimo dal GF Vip (e c’entra pure Serena Enardu) (Di martedì 7 gennaio 2020) C’è anche Pago tra i concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Al secolo Pacifico Settembre, il cantante 48enne ha ufficializzato la sua partecipazione al reality di Canale 5 in partenza l’8 gennaio 2020 nel corso di una recente intervista fiume realizzata nel salotto di Verissimo. Questo per Pago è il secondo reality nel giro di pochi mesi. L’estate scorsa ha infatti partecipato a Temptation Island Vip ma quell’esperienza non si è conclusa positivamente per lui, che dopo quasi 7 anni d’amore ha visto frantumare la sua storia d’amore con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Anche per questo motivo, per riprendersi da quella rottura dolorosa, il cantante ed ex di Miriana Trevisan ha accettato di buttarsi in questa nuova avventura televisiva. Lo ha confessato lui stesso nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni proprio prima di varcare la famosa porta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

