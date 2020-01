L’Iccrea cede crediti deteriorati per 230,5 mln. Nell’operazione 3 Bcc campane (Di martedì 7 gennaio 2020) Continua l’attività di cessione di crediti non performing da parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Dopo la cartolarizzazione di 1,3 miliardi di euro di Npl assistita da Gacs del dicembre scorso, il Gruppo Iccrea ha perfezionato una nuova operazione di cessione di crediti non performing a cui hanno partecipato 40 banche del Gruppo, di cui 37 banche di credito cooperativo e 3 società del Gruppo Iccrea (Iccrea BancaImpresa, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e BCC Lease). In particolare sono stati ceduti circa 6.800 crediti, per un valore lordo complessivo – alla data di cessione – di 230,5 milioni di euro, rappresentati da crediti chirografari (per circa l’80%) ed il restante da crediti ipotecari residenziali e commerciali. In Campania Bcc di Capaccio, Bcc Terra di Lavoro e Bcc di San Marco dei Cavoti hanno ceduto Npl complessivamente per 18 milioni di euro ... Leggi la notizia su ildenaro

