GF Vip, la concorrente che tenevano nascosta. Beffato Signorini, si scopre tutto: è lei (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le promesse si mantengono e per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è stato proprio Alfonso Signorini a curare la selezione dei concorrenti. Non poteva fare di meno, proprio perché aveva previsto e annunciato pubblicamente che nessuna scelta sarebbe accaduta a caso e che le aspettative del pubblico sarebbero state pienamente soddisfatte. Tra un rifiuto e un abbandono, i nomi dei concorrenti sono ormai ufficiali e tutto sembra pronto per partire al meglio. Gli unici nomi a rimanere incerti sono quelli di Andrea Denver, Barbara Alberti e Ivan Gonzalez, ma tutto è pronto. A pochi giorni dal debutto della prima serata, anche le sorprese continuano a riempire le pagine di quotidiani e settimanali. La nuova edizione del Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti e non si aspetta altro che vedere spalancare la famosa porta della casa più spiata d’Italia. A dare un annuncio ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

