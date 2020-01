LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 11° tra le auto, vince Zala. Price il migliore tra le moto (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03: Il lituano Zala su Mini, salvo colpi di scena, dovrebbe aver vinto la Prima speciale della Dakar per le auto. Il pilota della Mini ha preceduto di 2’14” e di 2’50” i suoi più titolati compagni di marca: il francese Peterhansel e lo spagnolo Sainz. Fernando Alonso ha concluso all’undicesimo posto la sua Prima tappa a 15’27” dal vertice. Quarto il campione in carica Al-Attiyah a 5’33”. 11.55: Uno dei protagonisti di questa Dakar è costretto a lasciare la carovana della Dakar: il francese Alex Dutrie, tra i quad, si è dovuto ritirare dopo 134 km per via di alcuni problemi fisici, in conseguenza di un incidente. Il pilota della Yamaha ha dovuto, quindi, alzare bandiera bianca. 11.50: Ci sono i primi arrivi tra le auto e il 13 volte vincitore della Dakar Peterhansel potrebbe davvero ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 10° dopo 254 km. Tra le moto si impone a Price - #Dakar… - Luca_Zunino : #Dakar2020. Prima tappa: Fernando #Alonso 14° dopo 208 km. - dakarbot : RT @zazoomnews: LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 14° dopo 208 km. Tra le moto prima tappa a Price - #Dakar #Prima #… -