Violento incendio a Roma, un uomo e sei camper carbonizzati (Di sabato 4 gennaio 2020) Un incendio è divampato all’interno di un parcheggio per camper nel quartiere Ostiense, in piazzale Giovanni da Verrazzano. Un morto carbonizzato e sei camper distrutti. Fiamme alte venti metri, un’ecatombe di camper e roulotte e purtoppo c’è anche un morto. L’incendio che si è scatenato a Roma nel quartiere Ostiense ha lasciato un mucchio di … L'articolo Violento incendio a Roma, un uomo e sei camper carbonizzati proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

