Pmi,tasse doppie rispetto a giganti Web

Il carico fiscale per le Piccole e medie imprese (Pmi) si attesta al 59,1% dei profitti,quasi il doppio di quanto pagano le multinazionali del Web presenti in Italia,che hanno una pressione fiscale sull'utile del 33,1%. E' quanto emerge dalle rilevazioni della Cgia in base a dati riferiti al 2018. Dati desunti da fonti diverse e non comparabili scientificamente,tuttavia è un'ingiustizia "che grida vendetta",dice Zabeo,coordinatore dell'Ufficio studi Cgia:"sulle nostre Pmi il peso delle...è tra i più elevati d'Europa".(Di sabato 4 gennaio 2020)