Windows Insiders Italia: uno spumeggiante 2020! (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 sta per lasciarci e il 2020 ci fa l’occhiolino. Per Microsoft è stato un anno importante e per noi è stato un anno di cambiamento, a volte faticoso, ma infine l’attenzione dei nostri utenti ci ha ripagati dell’impegno. In questo periodo festivo tutti sono impegnati, giustamente, con le proprie storie personali e anche noi dello staff ci siamo limitati all’essenziale, segnalando le news più succulente. Il 2020 apre un decennio che potrebbe stravolgere molti aspetti della tecnologia informatica. È difficile immaginare le svolte in questo ambito, tutt’al più possiamo soltanto ipotizzare. Quello che è certo che il 2020 per Microsoft si annuncia molto interessante: dal debutto definitivo del nuovo browser Edge basato su Chromium, all’attesa per il lancio sul mercato di Surface Neo e di Surface Duo, alle novità in ambito dell’Intelligenza ... Leggi la notizia su windowsinsiders

