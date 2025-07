Rifiuti abbandonati al cimitero Si indigna anche il parrocco

Il rispetto e la cura per i luoghi di ricordo sono pilastri fondamentali della nostra comunità, ma purtroppo il cimitero di San Ginese di Compito sta vivendo momenti di degrado e disinteresse. L'ultimo episodio di sacchetti di spazzatura abbandonati davanti ai cassonetti ha scosso anche il cuore più tranquillo, con don Nando Ottaviani che, tramite una diretta social, ha espresso tutta la sua indignazione. La questione è seria e richiede l’intervento di tutti.

Non c’è pace per il cimitero di San Ginese di Compito, già balzato agli onori delle cronache nei mesi scorsi per il cedimento di alcune tombe a causa del maltempo. Ora, a indignare i residenti, sono i sacchetti di spazzatura abbandonati proprio davanti ai cassonetti del camposanto. A denunciare l’episodio, pensate, è stato il parroco del paese, don Nando Ottaviani, che con una diretta social non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il parroco, mostrando le immagini dei rifiuti lasciati a pochi metri dai loculi, infatti, non ha certo usato mezzi termini: "Non c’è più rispetto nemmeno per i defunti – ha detto – una vera indecenza, una grande mancanza di rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti abbandonati al cimitero. Si indigna anche il parrocco

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati - cimitero - indigna

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?» - In via Colombo, tra gli edifici dell'ex Consorzio Agrario e la filiale Unicredit, il degrado è ormai all'ordine del giorno: rifiuti abbandonati e cattivi odori rendono l’ambiente invivibile.

Rifiuti abbandonati al cimitero. Si indigna anche il parrocco; Rifiuti abbandonati vicino al cimitero: 39 persone multate in 3 settimane; L'auto incidentata della pizzeria abbandonata tra i rifiuti.

Rifiuti abbandonati al cimitero. Si indigna anche il parrocco - I residenti segnalano sacchetti di spazzatura lasciati davanti ai cassonetti del camposanto e don Nando Ottaviani mostra le immagini sui social: "Non c’è più rispetto nemmeno per i defunti" . Come scrive lanazione.it

Sinnai, rifiuti abbandonati nel piazzale del cimitero: sarebbero ... - Sinnai, rifiuti abbandonati nel piazzale del cimitero: sarebbero arrivati da Cagliari ... Riporta unionesarda.it