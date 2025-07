Più del pallone potè la palla | quella del tartufo di Acqualagna

Acqualagna, la capitale del tartufo, ha conquistato le luci della ribalta non solo grazie al suo pregiato tartufo, ma anche per l'irresistibile fascino delle sue tradizioni e dei suoi eventi. Durante tutto l’anno, il borgo si trasforma in un palcoscenico gourmet, attirando esperti e appassionati da ogni parte del mondo. Un vero e proprio viaggio sensoriale che coinvolge anche i più grandi campioni del settore, rendendo questa località un punto di riferimento unico nel panorama gastronomico internazionale.

Più del pallone poté la palla, quella di tartufo però che ha rotolato non su un campo di gioco, ma su uno di trifole da cercare con ex campioni del mondo come Bergomi e conduttori celebri di Sky come Alessandro Bonan, Fayna, Luca Marchetti, Massimo Marianella, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio a indicare come "qui, ad Acqualagna, si trovi davvero tartufo". La capitale del tartufo tutto l’anno ha avuto una visibilità eccezionale nel corso di "Calciomercato l’Originale" uno dei programmi di punta di Sky Sport, a seguito della geniale intuizione di Corrado Moscelli che ha unito eccellenze enogastronomiche e primizie calcistico-giornalistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più del pallone potè la "palla": quella del tartufo di Acqualagna

