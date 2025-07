Il coreografo del corteo | Il pubblico sia rispettoso

Il corteggio storico si prepara a incantare il pubblico con un evento senza precedenti, grazie alla maestria di Mirko Isopi, il talentuoso coreografo della Quintana. Dopo intense prove generali, il suo team ha perfezionato ogni dettaglio, garantendo uno spettacolo suggestivo e coinvolgente. La magia sta per prendere vita: il pubblico è invitato a rispettare il lavoro di eccellenza che rende questa manifestazione unica e indimenticabile.

Il coreografo della Quintana Mirko Isopi sta mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista della Quintana. Il corteo storico, infatti, si preannuncia suggestivo e spettacolare. Forse uno tra i più belli di sempre. Isopi, partiamo dalle prove generali dei giorni scorsi. Come sono andate? "Molto bene. Abbiamo svolto delle prove tecniche, mettendo in pratica ogni punto di regia. Ho rivisto i vari passaggi, compreso quello dell'assegnazione del Palio a fine giostra, che sarà diverso rispetto al passato. Ho previsto un attestamento di tutti i figuranti, con le dame e le nobildonne che rientreranno al proprio posto.