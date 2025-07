servono soluzioni per i senza fissa dimora

Hanno finalmente trovato un nuovo orizzonte, una speranza di rinascita. La collaborazione tra servizi sociali, farmacie e forze dell’ordine ha acceso una luce in un angolo di piazza Maggiore, dimostrando che con empatia e impegno è possibile trasformare le sfide della marginalità sociale in opportunità di reinserimento e dignità. Ora, più che mai, è il momento di continuare a sostenere e diffondere iniziative che fanno la differenza.

La marginalità sociale ha tanti volti. Vivere, se così si può definire, in mezzo alla strada, rintanati in un angolo di piazza Maggiore, all’ombra di palazzo d’Accursio, è uno di questi. E un gruppo di sedici persone senza fissa dimora, tra cui alcune donne, lo ha fatto per diverso tempo. "Sopravvivendo", notte e giorno, al caldo e al freddo, per mesi. Ora, dopo un lavoro congiunto tra servizi sociali, farmacia e polizia locale, queste persone si sono allontanate dal portico che le ha riparate a partire da questo inverno, riversandosi su via Barberia. Che per il momento è diventata la loro nuova ’casa’ a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it