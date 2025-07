Visibilia e la truffa all’Inps Kunz | Errore del contabile

Un caso che scuote l’alta finanza e il mondo dell’editoria: Dimitri Kunz, noto partner di Daniela Santanchè, affronta un lungo interrogatorio nel processo per presunta truffa all’INPS, legata a un errore del contabile durante la gestione della cassa integrazione Covid. La vicenda si svela tra accuse e difese accese, rivelando i retroscena di un procedimento che mette in discussione integrità e responsabilità. Ma cosa c’è davvero dietro questa intricata vicenda?

Quattro ore di interrogatorio per Dimitri Kunz, arrivato puntuale, al settimo piano di Palazzo di Giustizia alle 11, in completo blu. Il compagno di Daniela Santanchè si è difeso nell’udienza preliminare in cui i due rispondono, assieme a Paolo Concordia, un collaboratore esterno, di truffa aggravata ai danni dell’ Inps. Il procedimento ha al centro il ricorso alla cassa integrazione nel periodo Covid per i dipendenti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria. Nonostante fossero regolarmente al lavoro i dipendenti venivano pagati con i soldi della “cassa“ Covid. Il punto centrale del dibattimento si è concentrato sulla eccezione di inutilizzabilità, sollevata dai legali Nicolò Pelanda e Salvatore Pino che difendono la coppia Santanché-Kunz relativa all’acquisizione di mail, whatsapp e registrazione di conversazioni ambientali da parte dei dipendenti del gruppo Visibilia con riferimento a Santanchè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Visibilia e la truffa all’Inps. Kunz: "Errore del contabile"

