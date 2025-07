I talenti chimici del futuro? Corden Pharma li cerca nelle scuole e li cresce in casa

Corden Pharma Bergamo non si limita a cercare i talenti chimici del futuro: li coltiva, li forma e li prepara ad affrontare il domani. Con un approccio innovativo e un investimento continuo nelle giovani menti delle istituzioni locali, l’azienda crea un ponte tra il talento nascosto e le opportunità professionali. In un mondo in cui la carenza di figure specializzate è una sfida, questa strategia fa la differenza, garantendo un futuro più brillante e sostenibile per tutti.

Un lavoro certosino sulle istituzioni territoriali più vicine, dagli istituti chimici di Bergamo e province limitrofe fino all'Unibg e agli atenei milanesi, per intercettare potenziali talenti da crescere in casa. Alla carenza strutturale di lavoratori disponibili sul mercato, Corden Pharma Bergamo risponde con un programma formativo tagliato su misura per ogni propria esigenza e con importanti incentivi ambientali ed economici per resistere agli assalti dei competitor sulle professionalità più rare e preparate. L'azienda, fondata a Treviglio nel 1962 con il nome di Farchemia, nel 1989 è stata ceduta alla multinazionale chimica belga Tessenderlo, prima di passare sotto l'egida di Corden Pharma nel 2012: per il cambio denominazione ufficiale bisognerà attendere fino al 2016, mentre nel 2022 si è registrato l'ingresso nel private equity Astorg.

