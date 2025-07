Commissione sull’Api | la maggioranza diserta

Alla luce delle tensioni e delle decisioni prese, si apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla sorte della raffineria di Falconara. La maggioranza, disertando la commissione sull’API, mette in discussione l’unità annunciata e solleva interrogativi sulla reale volontà di trovare soluzioni condivise. In un contesto di grande incertezza, resta da capire quale direzione prenderanno le decisioni future e come influenzeranno il futuro dell’intera comunità .

Alla faccia del tentativo di arrivare al Consiglio comunale con una mozione "unitaria" sul futuro della raffineria di Falconara, dopo le notizie della possibile cessione del Gruppo Ip-Api. La maggioranza, infatti, diserterĂ la Commissione odierna delle 15, convocata dopo che, la stessa maggioranza, nel precedente Consiglio aveva proposto, e poi ritirato, una propria mozione per la " tutela dei livelli occupazioni, della sicurezza dell’ambiente e della transizione ecologica " per arrivare ad una sintesi con la minoranza. I motivi? "Atteggiamento rigido e ideologico assunto dall’opposizione", in seguito alle modifiche al testo richieste dalla minoranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commissione sull’Api: la maggioranza diserta

