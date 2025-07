Un patto delle comunità educanti per il futuro delle nuove generazioni

Un percorso che nasce da una visione condivisa: costruire un futuro in cui le comunità si uniscano per offrire alle giovani generazioni opportunità di crescita, apprendimento e inclusione. I Comuni di Vallefoglia, Tavullia, Gradara, Gabicce e Montelabbate, insieme a Labirinto cooperativa sociale, hanno firmato il Patto Interterritoriale delle Comunità Educanti, dando vita a una rete che supera i confini geografici per investire nel bene più prezioso: il futuro dei nostri bambini.

"Una comunità che cresce oltre i confini". Con questo intento ieri mattina i Comuni di Vallefoglia, Tavullia, Gradara, Gabicce e Montelabbate e Labirinto cooperativa sociale hanno firmato il Patto Interterritoriale delle Comunità Educanti, con l’obiettivo di avviare una collaborazione tra territori ponendo al centro le nuove generazioni e il loro diritto a crescere in un ambiente educativo ricco e stimolante. Un percorso che nasce da un’iniziativa del Comune di Tavullia, che con la collaborazione della Coop.Utopia di Cagli ha creato un tavolo di lavoro dedicato alle politiche per le nuove generazioni, attraendo diverse realtà del territorio comunale e dei territori limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un patto delle comunità educanti per il futuro delle nuove generazioni

Nasce il Patto Interterritoriale delle Comunità Educanti: una rete innovativa contro la povertà educativa nel nostro territorio Mercoledì 9 luglio la firma ufficiale che sancisce la collaborazione nata dall'incontro del tavolo interterritoriale Politiche per le Nuove Ge

