Un deposito abusivo di rifiuti Imballaggi vietati a Desio Il titolare ora dovrà ripulire

Un deposito abusivo di rifiuti imballaggi vietati a Desio ha attirato l’attenzione della polizia provinciale, che ha scoperto circa 150 metri cubi di polistirolo provenienti da un’attività di alimenti da asporto. Ora, il titolare dovrà affrontare le conseguenze, ripulendo e smaltendo correttamente i materiali illeciti. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme ambientali per tutelare il territorio e la salute pubblica, perché la legalità è la vera priorità.

Gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali. È stato scoperto dagli uomini della polizia provinciale in via De Sanctis, all’estremità nord della città e nelle immediate vicinanze del confine con Seregno. Scovare i rifiuti non è stato difficile: si tratta di circa 150 metri cubi di imballaggi in polistirolo. Tutto il materiale proveniva da un’attività di produzione di alimenti da asporto con sede in città. Aveva deciso di custodire tutto quanto in un immobile in via De Sanctis, uno spazio interrato adibito a magazzino e chiuso con catena e lucchetto, pur non disponendo di alcuna autorizzazione per la gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it