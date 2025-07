Turisti inglesi aumentati del 30% Ecco l’effetto della visita dei reali

L’effetto della visita dei Realii Carlo e Camilla si fa sentire: gli arrivi degli inglesi aumentano del 30%, portando a 2.362 presenze da gennaio a maggio. Un trend che si riflette anche nel turismo nazionale, mentre l’afflusso dall’estero mostra un significativo incremento complessivo. Gli americani, con quasi 4.500 arrivi (+19%), contribuiscono a questa crescita, mentre i tedeschi registrano una flessione del -38,2%. Ma quali altre novità emergono nel panorama turistico?

Aumenta il turismo nazionale mentre per quel che riguarda l’estero arriva l’effetto reale, con il +30% (2362 in tutto) degli arrivi degli inglesi da gennaio a maggio, un dato figlio senz’altro della visita di Carlo e Camilla d’Inghilterra. Crescono anche gli arrivi degli americani che sfiorano le 4.500 unità (+19%). Si registra invece una flessione dei tedeschi (-38,2%) mentre crescono lievemente i francesi ma complessivamente gli arrivi dall’area Ue perdono il 10% (oltre 29mila). Turisti in aumento tra gennaio e maggio 2025 sullo stesso periodo del 2024 nella provincia di Ravenna (+13,2% a quota 469. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it