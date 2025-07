Nonnacore | il beauty revival più glam dell’estate

Il fenomeno nonnacore sta conquistando il mondo della bellezza, portando un tocco di glamour rétro che rende omaggio alle icone del passato. Questa tendenza, ispirata da Kris Jenner e amata dalla GenZ, segna un nuovo capitolo nel beauty revival, unendo nostalgia e stile contemporaneo. Se vuoi scoprire come questa moda stia rivoluzionando l'estetica, preparati a lasciarti affascinare dal ritorno di un’epoca d’oro.

Nostalgia per l’ estetica delle dive italiane del passato? Non c’è problema: sta per esplodere un altro beauty revival. È arrivato il momento del Nonnacore – courtesy Kris Jenner. Che la GenZ abbia un debole per i trend del passato è più che evidente. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto è sufficiente osservare l’ossessione per l’estetica Anni Novanta e Y2K che ormai da anni difende la sua posizione sul podio dei trend. Merito anche di Bella Hadid, che incarna questo stile alla perfezione e la sua presenza nei moodboard di Pinterest è una delle poche certezze rimaste. Questa volta però, la GenZ è andata a pescare in un passato meno recente, quello delle dive del cinema italiano degli Anni Cinquanta e Sessanta, da Sofia Loren in poi. 🔗 Leggi su Amica.it