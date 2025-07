Truffata sul web Cinque denunce tra Roma e Udine

Una truffa online ha insidiato tra Roma e Udine, coinvolgendo cinque persone tra uomini e donne di età compresa tra 20 e 51 anni. Con promesse di pagamenti facili, i malviventi hanno ingannato le vittime convincendole a inviare denaro invece di riceverlo, lasciandole con un pugno di mosche. I carabinieri hanno denunciato i responsabili, ma la domanda resta: come proteggersi da queste insidie digitali?

ROMANENGO (Cremona) "Digiti questi numeri e i soldi richiesti per il pagamento della merce che lei vende e io acquisto arriveranno sul suo conto". Ma al posto di ricevere i soldi si ritrova a inviarli. Cinque persone, due uomini e tre donne di età compresa tra i 20 e i 51 anni residenti nelle province di Roma e Udine con precedenti a carico anche specifici, sono state denunciate dai carabinieri per una truffa on line che aveva visto, a metà dicembre, una donna di Romanengo perdere 4.500 euro. Lei aveva messo in vendita tovaglie e altra biancheria. Dopo poco aveva ricevuto una telefonata da una donna che si era detta interessata all'acquisto.

